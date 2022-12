Defensoría del Pueblo denuncia red de microtráfico en colegios de Bucaramanga

La Defensoría del Pueblo seccional Santander señaló que después de investigar el caso de este joven y de presunto matoneo, se encontraron una serie de irregularidades en la seguridad del centro educativo Politécnico, en los alrededores en el sector de la calle de los estudiantes y otros colegios del área metropolitana.





El organismo señaló que el objetivo de los narcotraficantes es tomarse los colegios como caldo de cultivo de sus negocios.





“Existe una red de pequeños traficantes de estupefacientes que vienen siendo colonizados por otros narcotraficantes de mediana monta y hay una toma de los colegios de estados 3 y 4 del área metropolitana de Bucaramanga”, afirmó Kadir Pilonieta defensor del pueblo.





El defensor del Pueblo regional, Kadir Pilonieta, indicó que hay una falla en el manual de convivencia escolar y que solo se le ha hecho seguimiento una vez al año para revisar casos puntuales de violencia que se presentaban en el colegio politécnico.





Agregó que el objetivo es que se active una línea de atención y protección a través de las instituciones que están comprometidas con los derechos de los menores.





En el caso puntual del colegio Politécnico, el defensor del Pueblo aseguró que el menor agresor sería quien estaría haciendo matoneo al hermano del joven que murió.





“El niño me contó que estaba siendo acosado por esta red y estaba desescolarizado. La Secretaría de Educación no tomó ninguna acción ante este caso y la consulta con el psicólogo no se realizó a tiempo, ya venía con un deterioro en su conducta. Ahora el hermano del menor asesinado quiere tomar venganza por su propia mano”, dijo Pilonieta.





Finalmente el defensor de la regional señaló que era un crimen se hubiese podido prevenir ya que no es un hecho aislado y habían temas asociados al consumo de estupefacientes. Asimismo, en el sector de Floridablanca también existiría esta red de microtráfico en colegios.





