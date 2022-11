Demandarán a Poncho Zuleta por incumplir presentación en Bucaramanga

Por incumplir una presentación a una feria ganadera en Bucaramanga el juglar vallenato Poncho Zuleta se vería expuesto a una millonaria demanda.



La acción judicial será interpuesta por las directivas del Centro de Ferias y Exposiciones de Bucaramanga, Cenfer, contra el cantante por no devolver dinero que se le dio como adelanto para un concierto en septiembre de 2016 , evento al que finalmente no asistió.



El gerente de Cenfer, Sergio Velásquez, aseguró que, “se hizo contrato con el maestro Zuleta quien se iba a presentar con su hijo en la feria ganadera, se le consignó un adelanto de 17 millones 500 mil pesos; a última hora dijo que no podía asistir por compromisos personales, se le hizo la reclamación del dinero y esta es la hora y no ha devuelto la plata”.



Manifestó Velásquez que en varias oportunidades lo han llamado y enviado cartas, se compromete a consignar el dinero pero en realidad la transacción nunca se hace.



“Adelantaremos este proceso, además tendrá que pagar lo correspondiente a intereses y costos del procesos judicial”, puntualizó Velásquez.



Según el gerente del centro de feria de Bucaramaga es la primera vez que se presenta una situación de estas con los artistas que han sido contratados para los eventos.



