Denuncian corrupción en contratos de la Alcaldía para reparar vehículos

Nuevas denuncias hace el Concejo de Bucaramanga en contra de la administración municipal. Esta vez, el concejal Pedro Nilson Amaya reveló que la Alcaldía está cometiendo un caso de corrupción al realizar varios contratos gemelos para reparar motos, al servicio de la administración, que no tienen más de 3 mil kilómetros.



“A esas motos les están cambiando neumáticos y ya van dos veces en menos de un año. A una persona particular, que está siendo investigado por vender repuestos no autorizados en administraciones anteriores, le han dado cuatro contratos en menos de un año para reparar los carros de la Alcaldía. El caso fue revelado por un diario local y ya está en conocimiento de las autoridades”, señaló Amaya.



El concejal también asegura que esta misma persona también ganó un contrato en el mes de junio por 400 millones de pesos para el mantenimiento de los vehículos del municipio.



“Estas motos están abandonadas ahí, son modelo 2014 y no llegan ni a los 3 mil kilómetros. Un bus dotado para un centro de conciliación también lleva más de un año guardado”, agregó Amaya.



La Alcaldía responde



Frente a estas denuncias la administración municipal manifestó que no se trata de contratos gemelos, sino de dos contratos; uno de 2016 y otro de 2017 por concepto de cambios periódicos para lo que necesiten las motocicletas.



Asimismo, aseguró que el contrato es por un monto agotable; es decir, que a medida de que un vehículo necesite repararse se va descontando de una cuantía de 60 millones de pesos que es el valor del contrato de este año que iría hasta diciembre de 2017.



