Denuncian falta de plan de contingencia para controlar derrame de combustible

Después del volcamiento de un tractocamión y el posterior derrame de 5 mil galones de combustible en el sector Lisboa, la comunidad de Simacota desconoce el informe de impacto ambiental de la CAS.



Los habitantes de la vereda La Colorada de la localidad, están molestos porque ya han pasado seis días desde que se presentó el derrame de combustible y la Corporación Autónoma de Santander (CAS) no se ha pronunciado frente al impacto ambiental del hecho.



El personero del municipio, Sergio Iván Amaya Murillo, manifestó que la CAS no revisó los procedimientos de la multinacional canadiense Parex Resources.



“En ningún momento la CAS realizó algún plan de contingencia con el ánimo de poder retirar, mitigar o recoger el ACPM que cayó en una cañada”, indicó Amaya.



Según la comunidad, el hidrocarburo ya llegó hasta el río La Colorada, que abastece a animales y a aproximadamente a 30 familias de las veredas aledañas. También aseguran que hasta el momento solo se han recogido 3 mil galones de combustible derramado.



Al respecto el director de la CAS, Gabriel Álvarez, aclaró que hasta el momento la corporación no ha corroborado que el material haya llegado a la fuente hídrica y se defendió de las críticas.



“En especial los ambientalistas que hay en Barrancabermeja quieren que vayamos allá y sancionemos a la gente y que hagamos nuestro trabajo. Nosotros tenemos que tener un debido proceso. Y se hicieron todos los procedimientos para recoger el material”, defendió Álvarez.



De otra parte, la empresa Terpel, por medio de un comunicado, y la CAS reiteraron que continúan con el plan de contingencia para limpiar la zona.⁠⁠⁠⁠



