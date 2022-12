Denuncian presunto carrusel de contratos en anterior alcaldía de Bucaramanga

Surge una nueva polémica por un contrato por más de 15 mil millones de pesos, que según denuncia un medio de comunicación local, fue celebrado en la administración de Luis Francisco Bohórquez con sus familiares.

Al parecer, la tía del alcalde saliente, Teresa Pedraza, es pastora y fundadora de la Iglesia Manantial del Amor, la comunidad cristiana.

Según las denuncias, una comunidad cristiana tenía una red de contratistas con la alcaldía de Bucaramanga bajo el mandato de Luis Francisco Bohórquez y presuntamente celebraron contratos de procesos de único proponente, fueron adjudicados a empresas con mínima experiencia y todas las personas contratadas tienen relación con la iglesia cristiana MDA.

La denuncia también apunta a que miembros de la iglesia MDA eran amigos cercanos del alcalde en su administración y a que durante ésta fueron creadas empresas para crear un carrusel de contratos. Una de estas empresas es Probaco creada por una prima del exalcalde y su tía Blanca Pedraza. Esta empresa, según la investigación, fue vendida días después de que Luis Francisco Bohórquez asumiera la alcaldía y se le adjudicaron varios contratos como el de una interventoría para alumbrado público por $482 millones. Luego la empresa pasó a manos de Andrea Liliana Parra Ramos, líder de la Iglesia MDA.

Sobre esta denuncia, el alcalde Luis Francisco Bohórquez señala que ya ha dado las explicaciones pertinentes a los órganos de control como la Procuraduría y que ésta no encontró ninguna inhabilidad en el caso de Probaco.

“Nadie que sea familiar o pariente está contratando con la alcaldía o contrató con la alcaldía durante mi gestión. Si alguna autoridad de control determina que mi gobierno haya contratado con algún pariente, familiar o persona con la que tenga alguna inhabilidad o incompatibilidad que la ley prohíba pues que determine las sanciones correspondientes. Pero eso no lo va a encontrar y sobre ese mismo hecho la procuraduría hace un año no halló mérito porque no encontró ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad de mi parte”, dijo.

Según esta denuncia, al parecer se adquirieron varias propiedades durante esta administración y figuran como dueños personas vinculadas a la comunidad cristiana MDA y a otras empresas como Scada Ingenieros SAS, Azarías SAS, Einsa SAS, Paviacom SAS y Agrelab SAS.

Por el momento se conoce que esta investigación ya está en manos de las autoridades competentes.

BLU Radio Bucaramanga