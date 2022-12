Denuncian que agua de Barrancabermeja no es apta para consumo humano

Un incendio en una de las plantas principales de aguas de Barrancabermeja provocó la suspensión del servicio al municipio.





Sin embargo, los habitantes denuncian que el agua no es apta para el consumo humano y cuando ocurren los cortes llega a los hogares en malas condiciones y de color oscuro.





Frente a la emergencia presentada el gerente de Aguas de Barrancabermeja señaló:





“Como a las 2.30 los bomberos voluntarios lograron apaciguar el conato de incendio e inmediatamente entramos con el comité de emergencia de Aguas de Barrancabermeja, a hacer las gestiones pertinentes de recuperación”, dijo Sergio Amaris, gerente de Aguas de Barrancabermeja.





La comunidad señaló que pese a pagar el servicio de manera responsable, la empresa no les presta el mejor servicio ya que de forma irresponsable el agua que llega a las casas no se puede consumir.





