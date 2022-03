Denuncian que jurados de votación estarían negando tarjetones de consultas en Santander

Avanzan la jornada electoral de este domingo, sin embargo, algunos ciudadanos han denunciado que en las mesas de votación los jurados le habrían negado los tarjetones para votar en consultas.

El primer caso reportado ocurrió en el puesto de votación del coliseo Villamil en Girón.

Publicidad

“Mi mamá en la mesa de votación número dos pidió la tarjeta del Pacto Histórico y le dijeron que ese tarjetón no existía, o sea no se lo quisieron dar, ella pues un poco desinformada como le dijeron que no se lo podían dar, entonces no votó”, denunció la periodista Gabriela Jaimes.

Coliseo Villamil en Girón, mesa 2, le negaron a mi mamá el tarjetón del @PactoHistorico. Le dijeron que no existía y que solo tenían dos. ¡Corruptos asquerosos! Malditos. — Gabichuela 🤡 (@La_altica) March 13, 2022

Un caso parecido denunció la asesora de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga, Victoria Fernández.

“Vemos con preocupación que en colegios como Madre del Buen Consejo y el Vicente Azuero a la hora que la gente va a consultar por el tarjetón Centro Esperanza para votar por Alejandro Gaviria, les dicen que los tarjetones nunca llegaron y que hoy no es día de consultas presidenciales”, indicó.

Publicidad

Hacemos pública la denuncia de no entrega de tarjetones de la Consulta Centro Esperanza al decir que se quiere votar por Alejandro Gaviria.#AlejandroGaviria @agaviriau @Colombiafuturo_ @VictoriaF_bga pic.twitter.com/EzIa1vnIy1 — Alejandro Gaviria (@SderconGaviria) March 13, 2022

A través de redes sociales, una ciudadana también denunció que el jurado de votación de la mesa 26, ubicada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, le quería impedir su voto por el Equipo por Colombia.

Publicidad

“Mi mamá y mi nona fueron a votar, yo las acompañé, y cuando me di cuenta mi nona estaba estresada porque no le daban el tarjetón de la consulta, ella me contó que estaba pidiendo el tarjetón de la ‘coalición por Colombia’ y, bueno, se equivocó en una palabra, pero le decían que ni idea, que ese cuál es, que ese tarjetón no existe, cuando yo llegué y les dije que el del Equipo por Colombia, entonces ahí sí, haciéndose los pendejos los del jurado”, comentó la ciudadana.