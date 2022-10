Denuncian que presunto policía alquila carros para después venderlos

En una pequeña empresa de alquiler de carros se dio a conocer este caso donde un hombre, que se aparece como policía activo, alquiló un carro mostrando documentos legales que lo acreditaban como Policía.

Sin embargo, el hombre sacó el carro del lugar y lo trasladó a Ibagué donde lo vendió. Los dueños de la concesionaria a la fecha no han tenido noticias de este hombre.

“El señor al que le fue vendido el carro no quieren entregar el vehículo porque tiene papeles de contraventa. El tipo no volvió a contestar el celular y tuvimos que poner la denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía no tipifica el delito como robo sino como abuso de confianza porque no hubo amenazas para llevarse el carro”, Carlos Rodríguez, dueño de la concesionaria.

Los afectados señalan que han conocido testimonios de otras personas que aseguran que este delincuente ha cometido el mismo delito en otras ciudades como Medellín, Armenia, Ibagué y sur del país.

