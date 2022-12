Denuncian venta de terrenos con escrituras falsas en Bucaramanga

El secretario de desarrollo de Bucaramanga sostiene que hacen promoción de la supuesta venta a través de letreros en el norte de la ciudad creando en las personas falsas expectativas porque los títulos de propiedad no existen.

“Se están aprovechando de incautos, de compradores; vendiéndoles terrenos que no son de su propiedad. Están estafando a las personas necesitadas de terrenos creándoles falsas expectativas e ilusiones sobre predios de los cuáles no tienen los títulos de propiedad. Estamos buscando a los propietarios de los terrenos para que presenten las querellas”

Pero este no es la única denuncia de estafa por vivienda en Bucaramanga. En Provenza 90 Personas hace aproximadamente 9 años compraron unos predios a la constructora Gestora y promotora urbana S.A. De estas 90 familias, 10 están afectados porque la empresa no les ha hecho escrituras.

Al parecer la constructora no le ha hecho pago a los acreedores y estos los están embargando. Hay algunos ciudadanos que ya tienen hora y fecha para remate a causa de esta falta grave de la constructora que aún no les entrega escrituras.

“Hace nueve años compramos unos predios con esta constructora. Desde hace 4 años no me han querido hacer escrituras, la constructora no le ha pagado a las personas que nos tienen embargadas y en cualquier momento me desalojan”

Además a esta denuncia se suma que la empresa no construyó áreas comunes y la misma comunidad tuvo que hacerlas. Allí viven docentes y profesionales, que pueden perder su casa en cualquier momento por falta de escrituras.

BLU Radio Bucaramanga