Desalojarán a vendedores de pescado en El Muelle de Barrancabermeja

Desconcertados están los tradicionales vendedores de pescado de El Muelle de Barrancabermeja, tras varias visitas por parte del comité de Espacio Público del municipio quienes les han manifestado que deben desalojar su zona de trabajo, ubicada a orillas del río Magdalena.



Sin embargo, aseguran que no tienen a dónde ir porque el proyecto que contempla su reubicación a un sector conocido como La Rampla aún no está listo, teniendo en cuenta que había sido contemplado hace 14 años.



“Ya en estos momentos debíamos estar desalojados de aquí, pero entonces como no hay segunda fase, no han hecho nada, entonces por el momento estamos acá. Pero en caso de que esté el proyecto listo para reubicarnos pues nos vamos todos para allá”, señaló el edil de la comuna uno y vocero de los vendedores, Tomás Lagares Cadena.



La obra, que al parecer no se va realizar en la actual administración por la crisis económica, pretende concentrar a los vendedores en un solo punto donde disponen de unas mejores condiciones. Sin embargo, aún no comienza la construcción de su segunda fase que entre otras cosas establece 45 puestos para los comerciantes.



