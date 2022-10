Desmovilizados pintaron y restauraron colegio en Girón

La fundación Terpel, desde hace cuatro años, promueve la reconciliación a través de contratación laboral, procesos de sensibilización y trabajo en equipo.



El municipio de Girón vivió una jornada de voluntariado que recuperó la infraestructura de una institución educativa.



Más de 430 estudiantes de la institución Educativa Diana Turbay, se beneficiaron de la jornada de voluntariado. En la actividad, participaron más de 200 voluntarios, entre ellos 12 personas que dejaron las armas de los grupos armados ilegales, y quienes en la actualidad hacen parte del proceso de reintegración que lidera la ACR en Santander.



Freddy Barajas, quien ya culminó su proceso de reintegración, participó como voluntario y fue el artista del mural que se realizó en la institución educativa.



“Me siento feliz de haber participado en esta actividad. El mural se hizo entre varios, con entusiasmo y con el fin de aportarle a la paz, y el mensaje del mural es que los niños no pierdan la noción de leer; además, el tiempo no lo medí, me gustó participar”, señaló.



Este voluntariado propició el trabajo articulado entre empleados de Terpel, estudiantes de la Institución Educativa, padres de familia, profesionales de la ACR y un equipo de ciudadanos en proceso de reintegración, quienes adelantaron actividades como: pintura de la fachada del colegio, pintura de aulas de clase, remodelación de una huerta, se realizó mural y se repararon zonas de humedad.



Ronald García, coordinador de la ACR en Santander, aseguró que vivimos una experiencia fenomenal, fue emotivo y se dio ejemplo como sociedad, donde podemos llevar una ayuda para reconstruir el tejido social.



“Hoy, se dio un escenario para que los funcionarios, empleados de Terpel, la comunidad, estudiantes, y personas que dejaron las armas y hoy hacen parte del proceso de reintegración, en un mismo espacio con el único objetivo de ayudar al Colegio Diana Turbay”, manifestó García.

En el municipio de Girón (Santander) residen más de 200 personas que dejaron un grupo armado ilegal, y que en la actualidad hacen parte del proceso de reintegración, que lidera la ACR.



En el último año esta es la segunda actividad de voluntariado que realiza ACR y Terpel. La primera se realizó en Cali.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM