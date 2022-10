Docente murió al ser arrastrada por la corriente de un río en Santander

La mujer identificada como Nelly Matagira, dictaba clases en un colegio de la localidad y se encontraba de descanso el pasado lunes 20 de marzo cuando intentó cruzar el río Horta.



Al parecer, la docente no pudo utilizar la tarabita o canasta para cruzar el afluente y fue arrastrada por las aguas. El cuerpo de la docente fue hallado a 300 metros del lugar de donde intentó cruzar.



“En la zona de Carare Opón hay varias zonas de riesgo con los ríos Orta minero y Carare e incidencia del rio Opón han puesto en peligro a la comunidad, especialmente profesores y alumnos que intentan cruzar para ir a clases. Esta no es la primera vez que algo así sucede”, dijo Mauricio Martínez, miembro del Sindicato de Educadores de Santander.



El Sindicato de Educadores explicó que la única manera de llegar a las escuelas es atravesando los caudalosos ríos y no hay condiciones mínimas de seguridad o chalecos flotadores que debe suministrar la gobernación o el municipio.



Los habitantes temen que con el incremento de lluvias se puedan presentar nuevamente este tipo de sucesos.



Con esta ya son dos las personas que han muerto arrastradas por las corrientes de los ríos en medio de la temporada invernal en Santander.



