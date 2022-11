Docentes en Santander entran a paro indefinido este 11 de mayo

Este jueves 11 de mayo los niños y jóvenes de colegios públicos de Santander no tendrán clases por el cese de actividades del magisterio.



“Tenemos programación hasta el miércoles 17 de mayo. Iniciamos con un foro este jueves a las 7:30 a.m. en el auditorio Luis A. Calvo de la UIS, donde daremos toda la fundamentación de nuestra protesta y desarrollaremos una asamblea con el personal que llega de colegios cercanos. El viernes tendremos reuniones con padres de familia y la próxima semana haremos una toma en Bucaramanga y toma a Bogotá. Esperaremos el próximo miércoles una junta de valoración de propuestas del Gobierno Nacional”, señaló Mauricio Martínez, presidente del Sindicato de Educadores de Santander.



Los docentes aseguraron que el cede de actividades será total y exigen el cumplimiento a varias peticiones relacionadas con la mejora en infraestructura educativa e inversión, contrato de salud de forma integral e incremento salarial.



“Nos mantendremos con la protesta hasta no obtener respuestas claras a nuestras exigencias”, agregó Martínez.



