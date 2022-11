Docentes rechazan vacantes en algunos colegios de Santander

Ante las reiteradas denuncias y hasta marchas en colegios por falta de docentes, la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, señaló que hay inconvenientes con la asignación de las vacantes.



Al parecer, por las condiciones de terreno y las grandes distancias, muchos docentes no aceptan ocupar las vacantes y por esta razón la planta no está completa en las instituciones.



“Hemos tenido casos donde se han hecho actos administrativos para nombrar 4, 5 y hasta 10 docentes, que van dan una vuelta, conocen dónde queda la institución y se regresan. Esto hace necesario volver a publicar la plaza, iniciar un nuevo proceso y por eso se dan las demoras”, señaló Tarazona.



Las autoridades también manifestaron que otro de los inconvenientes es que en algunos colegios el número de estudiantes aumentó y no se ha aprobado por parte del Ministerio, los nuevos cargos para la asignación de docentes.



