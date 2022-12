Duras críticas del auditor general de la Nación a la Ley de Financiamiento

El auditor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó una fuerte crítica contra la Ley de Financiamiento desde Bucaramanga, en donde realizó una rendición de cuentas de la Auditoría General.



Afirmó que está en contra de esa iniciativa del Gobierno Nacional porque actualmente hay en los bancos $20 billones de pesos.

“Lamentablemente aquí las reformas siempre se piensan de abajo para arriba porque no se miran los saldos de los bancos, las utilidades del sistema financiero. En lugar de estar pensando en grabar con IVA a la canasta familiar, hay otras alternativas que se pueden analizar y que contribuyen a un mejor grado de igualdad”, dijo el funcionario.



El auditor de la República señaló que, durante el 2017, las diferentes entidades del Estado dejaron de ejecutar $17 billones, “a esto se le suma los casi $8 billones que no se ejecutaron en el año 2016 (...) es decir tenemos más de $20 billones en los bancos”.



Carlos Hernán Rodríguez terminó diciendo: “Yo sé lo que me cuesta eso, soy consciente de eso, pero tengo la responsabilidad de decir que el ganador no tiene que ser siempre el sistema financiero”.