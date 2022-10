Ecopetrol no modernizará refinería como dijo Santos: Dario Echeverry

En diálogo con BLU Radio el mandatario señaló que se reunió con el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry, se dio cuenta que aquello dicho por el presidente Juan Manuel Santos de que “la modernización de la refinería se daría de forma modular”, no es cierto.



“La sorpresa que nos llevamos es que el presidente de Ecopetrol nos expresó de manera muy franca que no habría modernización de la refinería en Barrancabermeja antes de 2020, que no hay nada planeado ni por fases ni de manera modular y que no está dentro de sus prioridades”, señaló Darío Echeverry, alcalde de Barrancabermeja.



El mandatario barranqueño indicó que esa noticia es un golpe duro para la ciudad porque lo que se vislumbra es una refinería chatarrizada.



“En Barrancabermeja están dadas las condiciones para que se haga esa modernización y hoy la refinería genera 850 millones de dólares al año y la perspectiva es que en unos años la refinación será el negocio en la industria del petróleo. Por eso no entendemos por qué no se puede cumplir esa modernización”, señaló Echeverry.



El alcalde aseguró que el siguiente paso será llamar a las fuerzas vivas de Santander y convocar una movilización pacífica para exigir que se cumpla con la promesa hecha por el presidente Santos de modernizar la refinería.



“Por la defensa de la refinería de Santander vamos a salir de forma pacífica, ya sea una marcha o paro cívico democrático. No vamos a permitir que las directivas de Ecopetrol acaben con la industria petrolera en la ciudad. El no modernizarla en estos momentos es acabarla en un futuro”, indicó el mandatario.





