Ejército en Santander ha recolectado más de dos toneladas de ayudas para Mocoa

En la avenida La Rosita con diagonal 15, en el centro comercial Cacique, almacenes de grandes superficies y en el puesto de mando unificado PMU del batallón de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.



“Agradecemos a toda la comunidad su colaboración y a todas las empresas y entidades que quieran vincularse a esta campaña. El Ejército ha dispuesto de la logística necesaria para hacer llegar estas ayudas al punto donde lo necesita el personal que lo ha perdido todo”, indicó el general Helder Giraldo, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.



Las distintas unidades de las Fuerzas Militares señalaron que continuarán con esta recolección de ayudas, como frazadas y alimentos no perecederos, donde se han recogido más de dos toneladas de productos para llevarlos hasta Mocoa.



Las ayudas saldrán en un vuelo exclusivo a bordo de un avión Hércules para entregarlas directamente a los afectados.



La Universidad Industrial de Santander, UIS, también se ha vinculado a la campaña #TodosConMocoa, que busca la recolección de alimentos no perecederos, medicamentos, ropa y agua embotellada. Los elementos recepcionados serán enviados a través del Ejército Nacional, institución que a través de la Segunda División, la Quinta Brigada y el Distrito 32, dispondrá de una aeronave para el transporte de la ayuda que se recolecte.



Puntos de acopio:

• Entrada Principal UIS, carrera 27 calle 9 (En la ceiba) 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• UIS Bucarica, carrera 19 35-02 frente al parque Santander. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Facultad Salud UIS, carrera 32 29-31 al lado del Hospital Universitario de Santander. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

De igual forma, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres invita a realizar sus aportes a través de la transferencia a las cuentas:



Cuenta de ahorros No. 309-021012 del Banco BBVA

Cuenta de ahorros No. 021666888 del Banco Davivienda





