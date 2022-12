"El alcalde de Bucaramanga no puede seguir satanizando la ciudad": Lucho Bohórquez

En diálogo con BLU Radio, el exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez expreso su desacuerdo en torno a las declaraciones del actual mandatario quien asegura que el municipio está en quiebra.





“No entiendo sus declaraciones porque el Ministerio de Hacienda en sus informes de viabilidad fiscal señala que las finanzas del municipio son sostenibles y la deuda en 216.000 millones de pesos, una deuda sostenible y calificada en A. Esto muestra que los gastos de funcionamiento han estado por debajo del tope autorizado por la ley 617”, indicó Bohórquez.





El exalcalde manifiesta que es una salida desacertada que no concuerda con el desarrollo para la ciudad y que le hace daño a la economía. Agrega que la deuda de su gobierno no es por 350.000 mil millones como asegura Rodolfo Hernández y que los demás endeudamientos vienen de anteriores administraciones.





“La deuda son 216.000 millones de pesos y debe pagarse hasta 2.033, es decir, cada año se va pagando una cuota y todavía está en capacidad de endeudamiento la ciudad. Y en mi gestión el endeudamiento fue de 90.000 millones de pesos. 60.000 millones que fueron orientados a las obras del tercer carril y los otros 30.000 millones fueron los usados para generar el descuento en el 50% en valorización porque se acudió a vigencias futuras”, señaló Bohórquez.





Pese a que el actual burgomaestre financió la campaña del alcalde saliente Luis Francisco Bohórquez y mantenían una buena relación, en la actualidad no existe comunicación entre ambos.





“Habría que preguntarle a Rodolfo Hernández y compartimos muchos espacios en la vida. Pero él se puso en contra de la valorización y no compartía esa tesis y estaba en contra de la declaratoria de proteger los cerros orientales y esto al parecer lo incomodó y se distanció”, afirmó.





También señala que se está satanizando la ciudad colocándola en la picota pública como una ciudad quebrada. “Nos estamos quedando en un cazar de peleas y eso no le conviene a Bucaramanga. El alcalde tiene que estar en la conquista de recursos y rodearse de los actores de ciudad, gremios y gobierno nacional para que haya progreso”, indicó Bohórquez.





El exmandatario se mostró tranquilo ante los señalamientos y que este episodio es consecuencia de no conocer los manejos de lo público.





