“El aporte de víctimas es vital en diálogos con el ELN”: Alan Jara

El funcionario señaló que el conflicto armado ha dejado más de 8 millones de víctimas y en los diálogos con las Farc fue fundamental el aporte de las víctimas para lograr acuerdos concretos en varios puntos.



“Las víctimas aportaron al proceso no solo con su participación sino también con la narrativa de los hechos victimizantes que concluyó con una negociación que permitió que hubiese un punto especial para las víctimas, el punto 5 en el acuerdo de La Habana, y las necesidades que tienen en materia de verdad, justicia, reparación, no repetición, personas desaparecidas”, señaló Alan Jara.



Aseguró que en los diálogos con el ELN debe haber beneficios concretos para las víctimas para conocer la verdad.



“Son situaciones que las víctimas necesitan saber. Por ejemplo, que pasó con un ser querido que fue secuestrado o desaparecido, esto va a permitir el reencuentro de muchas familias. Esperamos que haya acciones concretas de beneficio para ellos”, señaló el director de la unidad de víctimas.



Alan Jara también agregó que no hay un dato exacto de cuántas víctimas del ELN existen en el país, pues en la actualidad hay 3 millones de víctimas de las que se desconoce quién es su victimario.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM