El capitán del Atlético Bucaramanga, Carlos Giraldo se despide del equipo

El jugador Carlos Giraldo, capitán del Atlético Bucaramanga, señaló que las directivas tienen la libertad de elegir quiénes continúan en la nómina y quienes no. Sin embargo, está a la espera de propuestas para su carrera profesional.

“Nunca me llamaron. Hasta el momento oficialmente tampoco se ha reportado el club pero cuando hay silencio y rumores pues no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no entra en los planes”, dijo Carlos Giraldo.

Carlos Giraldo también aseguró que hay algunas posibilidades que ya se han abierto en su vida tras dos años al frente del equipo en una segunda etapa.

En diálogo con BLU Radio aprovechó para enviar un mensaje de afecto y buenos deseos a la hinchada y al resto del equipo.

