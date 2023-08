El político Rodolfo Hernández se sometió a una cirugía de cáncer de colón en Bogotá

El excandidato presidencial y ahora aspirante a la gobernación de Santander Rodolfo Hernández se sometió este sábado a una cirugía para extirparle un tumor de colon en una clínica especializada en este tipo de intervenciones de Bogotá. Se espera que tenga una incapacidad de por lo menos dos semanas.

Hace pocas horas el político y empresario santandereano Rodolfo Hernández se sometió a una cirugía para extirparle un tumor en el colón derecho, en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo de Bogotá, un procedimiento que ya Hernández había explicado públicamente y que aseguró que se detectó a tiempo, cuando según él se sentía muy lleno y fue al médico por urgencias, y aunque en ese instante le dijeron que era anemia, días después de estar internado en una clínica de Bucaramanga se confirmó que era cáncer de colon, así lo dijo el mismo Rodolfo Hernández

“Este cáncer que tengo necesita dos etapas, una es la quimioterapia y la otra es la cirugía, la segunda parte puedo hacérmela aquí en Bucaramanga o en Bogotá, en las dos ciudades estaría bien porque tienen hospitales que me he quedado sorprendido y luego hay que esperar y hacer el tratamiento y me imagino que hay unas medicinas que hay que tomarse y yo no sé a los cuántos meses otro proceso, hasta que se desaparezca o se muere”, dijo en su momento Rodolfo Hernández cuando explicó públicamente la patología que tenía.

Con demanda buscan “tumbar” aspiración de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander #VocesySonidoshttps://t.co/WuSZICc3lo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2023

Publicidad

Así las cosas, hace un momento se confirmó que Rodolfo Hernández salió de la intervención quirúrgica y aunque aún no se ha dado un parte médico oficial sobre el procedimiento, se considera que estará incapacitado por lo menos 2 semanas en las que estará en el proceso de rehabilitación. Por el momento sus abogados atienden varias quejas interpuestas en el Consejo Nacional Electoral que buscan inhabilitarlo para llegar a la Gobernación de Santander.

Le puede interesar: