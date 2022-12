En 14 años, concesión vial apenas pavimentó 4 kilómetros de una carretera en Santander

La Cámara de Comercio de Bucaramanga denunció ante la Procuraduría y la Contraloría deficiencias presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato con la empresa Construvicol S.A.



En enero de 2005, a través de una licitación pública, a la empresa Construvicol S.A. le otorgaron, por un período de 20 años, la concesión vial Mesa de Los Santos, en una de las zonas turísticas más representativas en Santander.

El compromiso del contratista era que, durante su ejecución, debía pavimentar los 44 kilómetros que comprende esta vía con recursos que recauda del peaje. Sin embargo, luego de 14 años, tan solo se han pavimentado 4 kilómetros.



La denuncia fue hecha por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que realiza una veeduría a 12 megaobras en Santander.



El ingeniero Mario Humberto Torres, de la veeduría, dice que “es un contrato que más que una concesión, parece una administración delegada. No se ha cumplido con el objetivo, la vía es deplorable; en sus dos primeros años debía estar ya en las mejores condiciones”.



Según el ingeniero Torres, aunque el contrato no estipula tiempos para la pavimentación de la vía, cree que “si en 14 años solo pavimentaron 4 kilómetros, en 6 años que restan de la concesión no pavimentarán 40 kilómetros”.



A esto se suma que el recaudo por concepto de peaje pactaron $57.560 millones, en los 20 años, no obstante, en los 14 años de ejecución, la cifra supera los $66.000 millones.



“Nosotros esperamos a que, como ya la cifra es mayor a la pactada, faltando 6 años para culminar, la inversión en la vía sea mayor y se deje un paso en óptimas condiciones”, anotó el ingeniero Torres.