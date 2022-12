En Bucaramanga han sido deportados cerca de 100 venezolanos ilegales

Preocupadas se han mostrado las autoridades de Bucaramanga por el aumento de ciudadanos del vecino país que llegan a la ciudad en busca de oportunidades pero que residen de forma ilegal.

“Hay que dejar dos cosas muy claras. La primera es que quienes tengan sus documentos legales, que sean extranjeros, independientemente de su nacionalidad, pero que tengan sus documentos en regla pues son bienvenidos y los acogemos con sus garantías y derechos pero para quienes no tienen los documentos y no están legalmente en nuestro país o que tengan solo la tarjeta migratoria que les permite estar en el área metropolitana de Cúcuta desafortunadamente no les podemos garantizar ni brindar ninguna protección”, aseguró José David Cavanzo subsecretario del Interior de Bucaramanga.

La Alcaldía de Bucaramanga recordó que dbee cumplirse la ley del estado colombiano y en caso de encontrarse de forma ilegal serán deportados y llevados ante la oficina de migración.

En un 75% han aumentado los casos de deportaciones de venezolanos en la capital santandereana.

