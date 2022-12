En Embalse de Bucaramanga hubo sobrecostos de más de 100 mil millones: Alcalde

El alcalde Rodolfo Hernández insistió en que las finanzas de la entidad no han sido bien manejadas y que el recién construido Embalse de Bucaramanga en lugar de ser una solución se convirtió en una carga financiera.

“Si hacemos una proyección de caja en agosto de este año el Acueducto no va a tener con que pagar porque comenzarán a vencerse los créditos que financiaron la presa”, explicó.

Advirtió que esta semana un experto de talla nacional está adelantando una auditoría “para determinar que pasó y contarle a la ciudadanía que pasó con los 110 mil millones de sobrecostos”.

Según Hernández la construcción de la presa, que estaba proyectada costara 180 mil millones de pesos, terminó costando 310 mil millones.

“Tenemos una acumulación de agua que no la podemos vender y esto significa que eso se convirtió en una carga financiera y una carga de patrimonio porque nos toca pagar impuestos a la Dian. Tenemos más de 300 mil millones de pesos invertidos pero no podemos explotar eso porque no se hizo previsión ni planeación y los contratistas aprovecharon para ir subiendo el precio”, dijo.

Reveló que “el primer día de ejecución el contratista subió 85 mil millones la propuesta inicial porque le dejaron hacer la fase tres”.

