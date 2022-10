En menos de 3 semanas dañaron mobiliario en la Calle de los Estudiantes

Las sillas y mesas de madera fueron instaladas, después de haber peatonalizado la zona. Sin embargo, a solo 3 semanas, ya se ven quebradas y los pedazos permanecen en la calle. Algunos ciudadanos manifiestan que el material no es resistente y otros aseguran que no han dado buen uso a este material.



Las sillas y mesas fueron instaladas para el descanso y el esparcimiento de los estudiantes de colegios y universidades del concurrido sector.



A la fecha la Alcaldía no ha hecho un pronunciamiento sobre el estado de este mobiliario.



Cabe resaltar, que la peatonalización ha causado molestia en algunos estudiantes universitarios que se movilizan en moto y no pueden estacionar cerca a las instituciones educativas.





