En Panachi no recibimos $130 mil millones: Carlos Fernando Sánchez

En diálogo con BLU Radio, Carlos Fernando Sánchez, exgerente de Panachi respondió a los cuestionamientos de la Procuraduría sobre irregularidades en manejo administrativo y financiero de la entidad.

El exfuncionario señaló que no teme a las investigaciones y que ha estado inmerso en muchas de las que ha sabido defenderse.

“Celebro que los organismos de control ejerzan su función y esperemos que esté ajustada a la realidad. Durante los 10 años que Panachi estuvo bajo mi mando se han manejado las cosas de acuerdo a la ley. Tuve muchísimas investigaciones y salí muy bien librado de todas. Sin embargo, hasta el año 2015 la Contraloría ejerció un control permanente y se rendían informes bimensuales”, dijo Carlos Fernando Sánchez.

Aseguró que tiene las constancias, estados de cuenta y resultados de las investigaciones.

“Estaré siempre dispuesto a dar la cara ante los organismos de control y ante el departamento”, indicó el exgerente.

Uno de los cuestionamientos que se hacen a la corporación Parque Nacional del Chicamocha es la inversión de recursos por 130 mil millones de pesos girados de la Gobernación de Santander al parque.

“Nunca reicbimos 130 mil millones. La corporación hizo convenios con la Gobernación de Santander para la construcción del parque nacional del Chicamocha por $21.283 millones. Pero todas las obras como Acuaparque y teleférico son obras que hicieron las administraciones bajo el mandato de Hugo Aguilar, Horacio Serpa y Richard Aguilar. Las licitaciones y contratación la hizo la Gobernación”, dijo Sánchez.

Manifestó que todos los activos de Panachi pertenecen a la Gobernación de Santander y que esta gran obra turística cambió la historia de la región.

“Panachi dividió la historia de Santander en dos. Al menos turísticamente. Nosotros hicimos obras de reinversión, con recursos propios de la corporación, y que le quedan al departamento por 29.363 millones.

Frente a los cuestionamientos por un presunto sobresueldo por más de $10 millones no autorizado para el gerente de la entidad respondió que “Yo conozco a Daniel Valencia el nuevo gerente, es un hombre de bien y no es un hampón. Estoy seguro que todas sus actuaciones están justificadas. Yo no soy rico y cuando fui gerente tenía un sueldo integral”, aseguró Sánchez.

La Contraloría también asegura que en los hallazgos se pudo evidenciar que no se utilizaba el sistema financiero y había manejo de altas sumas de dinero en efectivo.

“Sabía de las últimas dificultades financieras que tenía el parque. La Gobernación dejó sin peso ante las entidades financieras para buscar alternativas de crédito. Hicimos reinversiones por $29 mil millones. Y en un momento las cuentas estuvieron embargadas pero eso no quiere decir que por los pagos en efectivos se hayan robado la plata”, indicó.

El exgerente manifestó que la entidad se entregó sin déficit pero si con una serie de activos y pasivos.

“En 2016, lo proyectado en ingresos eran de $22 mil millones, los gastos y costos de $19 mil millones y para abono a capital de deuda se tenía pensado abonar $3.500 millones. Lo que se quería era reestructurar las deudas de la corporación y llevarlas a largo plazo”, dijo el exgerente.

También comentó que los parques son un éxito, han traído inversión y gran reconocimiento a la región.

“En el gobierno de Richard Aguilar se hizo la estructuración de un plan estratégico que permitió hacer el contrato plan para el departamento. Los inversionistas privados, centros comerciales, cadenas hoteleras, restaurantes y toda la cadena productiva”, señaló.

Carlos Fernando Sánchez se refirió frente a los cuestionamientos por manejo contable y financiero del parque como falta de registro de ingreso de parqueaderos y al parque.

“A la Contraloría se le rendían informes bimensuales. En las juntas directivas se llevaban los informes y estaba la revisoría fiscal de la corporación. Adicionalmente año a año se enviaba informe de gestión a la Asamblea, todo está en orden”, manifestó Carlos Fernando Sánchez.

Por último, señaló que nunca utilizó dineros de Panachi para costear su campaña a la Gobernación de Santander.

“Eso es indebido y nunca siquiera lo pensé. No vuelvo a participar en política, fue una experiencia que no repetiría”, añadió.

