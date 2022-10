Enfrentamiento entre Álvaro Leyva y Alejandro Ordoñez en foro sobre paz

Las posiciones sobre la paz y el posconflicto del exprocurador Alejandro Ordoñez y el exministro Álvaro Leyva provocaron un duro enfrentamiento verbal entre los dos personajes que coincidieron en el foro denominado Colombia, Posconflicto y Nuevas Realidades, realizado en la Universidad de Santander.

El rifirrafe comenzó cuando intervino en el panel el exministro Leyva, quien lanzó duras críticas a Ordoñez calificándolo de mentiroso por sus tesis sobre la paz y la ideología de género.

“Usted es un principiante en la política y ni la patanería ni la mentira lo van a hacer exitoso, usted confundió al auditorio con el tema de género. Usted abusó de su posición como procurador, incendiando al país con sus discursos”, le dijo Leyva.

Visiblemente molesto, el exprocurador respondió a Leyva tildándolo de farsante.

“Doctor Leyva no le conocía su autodescriptiva egolatría como una especie de gurú del pacifismo, si me está amenazando cuando me dice que estoy incendiando el país, pues me da miedo, porque a usted si le tengo miedo por sus vínculos con las Farc”, dijo Ordoñez durante su intervención.

Al foro asistían unas 500 personas que en medio de los discursos aplaudieron y rechiflaron en varias oportunidades.

En varias oportunidades el evento tuvo que ser suspendido por los momentos de tensión.

