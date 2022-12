Entre cobijas y plásticos viven 30 venezolanos que invadieron parque en Bucaramanga

Desde hace dos semanas, 30 migrantes venezolanos se tomaron la cancha y las zonas verdes del Parque de los Niños de Bucaramanga porque, según ellos, no tienen recursos para pagar una residencia. Debido a eso pasan la noche en refugios improvisados.

Entre maletas, cobijas y algunos plásticos vive Betzi Maracar, una enfermera venezolana que lleva dos noches durmiendo a la intemperie. Cuenta que espera a que sus hijos lleguen del vecino país para continuar con su trayecto, ya que no piensan quedarse en la ciudad.

"Soy enfermera graduada tengo mi casa, tengo mis cosas, pero no se puede vivir en donde estamos, es una cosa terrible y triste porqué Venezuela es un país hermoso y tenemos que estar en esto", cuenta con nostalgia.

Algunos dicen que sobreviven pidiendo monedas en semáforosotros esperan a recibir alimentos de fundaciones como 'Entre dos Tierras', que a diario atiende cerca de 500 venezolanos.

“Si no fuera por esta ayuda nos acostáramos sin comer, aquí nos dan el desayuno el almuerzo y en la noche no comemos porque no tenemos donde, no tenemos trabajo, entonces de verdad es triste la situación que estamos pasando", relata Zoraida Iriarte, quien hace largas filas desde la madrugada para recibir un pan con chocolate.

Aseguran que su permanencia será corta, debido a que no quieren convertirse en un problema para la comunidad que frecuenta este espacio público.

Los migrantes sostienen que el Parque de los Niños es uno de los pocos lugares donde se sienten seguros, a pesar de que allí tiene altercados con uniformados de la Policía que les piden abandonar el sitio durante el día.