Es una propuesta, el que no quiera donar no pasa nada: Rodolfo Hernández

En diálogo con BLU Radio, el alcalde respondió a la polémica que se ha desatado en Bucaramanga, sumado al rechazo del sindicato de trabajadores de la Alcaldía, por una carta donde el mandatario local pide que los empleados donen el 1% de su salario para remodelar el auditorio del sexto piso de la administración municipal.

“Lo que queremos es tener el mejor sonido acústico y que sea un auditorio para que todo el mundo lo utilice. Es una propuesta como el Teletón, si la persona no dio o por el contrario si dio, pues no pasa nada. No hay que ponerle sentimiento ni pasión a eso”, señaló Rodolfo Hernández.

También exaltó que el auditorio sería mejorado de la mano de expertos que estuvieron al frente de la remodelación del emblemático Teatro Santander.

“Los que arreglaron el teatro Santander lo hicieron al estilo de los mejores del mundo. Eso es lo que queremos, que el auditorio tenga una técnica especial de iluminación y sonido como se lo merece la ciudad. Allí haremos eventos de cinearte, conferencias, entre otros”, añadió.

Finalmente, señaló que el dinero público es para obras sociales, canchas y parques para la ciudad pero no podría destinarlo para remodelar el auditorio.

“Yo no sé si eso sea caridad. El que gana 9 millones de pesos que done 90 mil, eso no pasa nada. Lo que quieren es bloquear eso. Si me equivoqué al decir que con el silencio se daba por entiendo que donaban pues entonces desbarátenlo, cambien eso”, añadió Hernández.

De otra parte, el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Bucaramanga manifestó su rechazo frente a esta inicativa por considerarla arbitraria el ilegal.

