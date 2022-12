Especialistas suspenderán actividades en Hospital Universitario de Santander

Cerca de 80 especialistas pertenecientes a la Cooperativa Coormedes entrarán en paro a partir del próximo 22 de agosto.





“Nosotros somos conscientes del malestar que se va a presentar en la población por el atraso y suspensión de procedimientos quirúrgicos programados, de citas de consulta externa y demás actividades pero no podemos continuar esperando que las EPS cumplan con su responsabilidad”, dijo el médico Julio Cesar Gómez.





Los médicos señalan que aunque el hospital ha tratado de cumplir con estos procedimientos y tenerlos al día, está sumido en la crisis y no se está respetando al gremio de la salud.





“Nosotros no somos personas diferentes al común denominador. Así como se protesta por el gremio cafetero y transportador así también merecemos respeto”, señaló Gómez.





A partir del 22 de agosto solo se cumplirán con las cirugías de urgencia en el hospital.





