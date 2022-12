ESSA cerró operaciones de la planta Termobarranca

Mediante un comunicado el gerente de la ESSA Mauricio Montoya Bossi dio a conocer la decisión donde se aprobó el cierre de operaciones de Termobarranca luego del análisis que hizo el Grupo Empresarial donde se revisó la viabilidad financiera de la planta bajo diferentes escenarios, encontrándose que bajo ninguno de ellos es viable financieramente mantener la operación. Por tanto se proyectó el retiro de esta planta del mercado de energía.

“La tecnología con la que cuenta la planta hace que se incrementen los costos y financieramente no es viable mantener su operación.”

Sin embargo, las directivas señalaron que en este momento la planta continua disponible para generar al sistema interconectado nacional, pero hace dos meses no viene siendo despachada y no ha recibido señal de generación por los precios. La planta Termobarranca estuvo operando en febreroy marzo con normalidad y en los últimos meses, ha generado 48 megavatios de energía que corresponden a un 8% de la demanda de energía del departamento de Santander. Sin embargo, la ESSA aseguró que no se afectarán las operaciones de energía eléctrica en la región.

“Lo que se busca con esta decisión es que el servicio se energía sea lo más eficiente posible, si la empresa compra energía costosa pues debemos trasladar esos costos al usuario y por eso debemos actuar de forma responsable”.

La ESSA aseguró que 18 trabajadores directos de Termobarranca no serán despedidos y serán reubicados en diferentes áreas de la empresa.

“Somos conscientes de los valioso del talento humano por eso los ubicaremos en otras actividades diferentes a la de la planta de manera escalonada”.

El cierre de Termobarranca no será inmediato pero se cumplirá en el segundo semestre de 2016, una vez se cumplan requisitos normativos y se garantice la seguridad de las instalaciones. Cabe resaltar que ésta era la única termoeléctrica de Santander pero el departamento cuenta con la hidroeléctrica Hidrosogamoso y dos hidráulicas ubicadas en San Gil y Lebrija que operan de manera normal.

Asimismo, la empresa de energía señaló que en Termobarranca hay una subestación eléctrica donde se invertirán 88 mil millones de pesos para garantizar la atención y crecimiento de la demanda en el Magdalena Medio en los próximos años. Esta nueva subestación entrará en operación en 2018 pero ya está en etapa de diseños. Asimismo, se invertirán más de 300 millones de pesos en mejores en la planta de barranca lo que generará mano de obra importante en los próximos años.

