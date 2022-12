“Esta es una guerra que no tiene sentido”: desmovilizada del Eln

La mujer había ingresado a este grupo al margen de la ley a la edad de los 17 años, según manifiesta, por temor a intimidaciones por parte de otro grupo armado quien amenazaba con asesinarla si no abandonaba su lugar de residencia.

Publicidad

La joven fue abordada por integrantes del Eln quienes le aseguraron que solo ingresaría a la organización por seis meses mientras resolvían su problema, pero todo fue un engaño, tras pertenecer al grupo al margen de la ley le informaron que debía permanecer por cerca de tres años.

“Tenía tres días de estar allá cuando me entregaron un fusil, uno de los muchachos me enseñó armarlo, a disparar”, dijo la desmovilizada.

Publicidad

Luego de padecer los engaños y las consecuencias su equivocada decisión alias ‘Jhoana’ se da cuenta de la realidad.

Publicidad

“Eso allá no vale la pena yo digo que eso es una guerra que no tiene sentido, uno no tiene por qué estar allá, uno pelea y no sabe por qué. Mientras que uno está caminando, aguantando frio, a veces hambre, pues los mandos están bien, tienen su buena casa, la mujer, la familia, mientras que a uno nunca lo apoyan con la familia”, indicó.

Como la historia de esta mujer existen muchas, de personas que han decidido salir y tener una mejor vida bajo la legalidad, pero muchos no lo han hecho por temor.

Publicidad

Esta joven ahora se acogerá a un proceso de reintegración donde pueda volver a la vida civil.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM