Estudiantes de San Vicente de Chucuri protestan por falta de transporte escolar

Mil doscientos estudiantes de colegios públicos de San Vicente de Chucurí se armaron con pancartas y arengas para protestar por la falta de transporte escolar y raciones incompletas de alimentación.





Los niños y jóvenes le dieron, como ultimátum, un mes al alcalde del municipio Omar Acevedo para que contrate el transporte escolar porque varios jóvenes deben recorrer casi dos horas de camino para llegar a sus colegios.





“Tenemos casos que uno los escucha y no los cree. Hay estudiantes que se demoran para llegar a la institución por ahí dos horas o dos horas y media Indicó. Pese a que tienen que pasar esta adversidad son estudiantes con un excelente nivel académico y ocupan los primeros lugares y eso no es justo” Luis Alfredo Villalba personero del colegio Camilo Torres





Los estudiantes también manifiestan que los refrigerios escolares no llegan completos y que muchos niños se quedan sin alimentación.





