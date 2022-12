Excampeona mundial de patinaje santandereana denuncia brutal golpiza de Luis Yanes

Ana María denunció que el último episodio fue una brutal golpiza que Yañez le propinó el pasado fin de semana cuando coincidieron en una cancha de fútbol donde asistía al entrenamiento de un hijo que tienen en común.

En diálogo con BLU Radio Bucaramanga, Ana María Rodríguez, narró que la violenta agresión comenzó cuando su exesposo llegó al sitio y comenzó a insultarla, desatándose una discusión que terminó con varios golpes y ultrajes que él le propinó, causándole hematomas en su rostro, brazos y torso.

“Las agresiones de Luis han sido constantes desde hace varios años, yo lo he denunciado siete veces en la Fiscalía. En su momento no lo quise hacer público para no afectar su carrera deportiva pero ya esto es muy grave y por eso lo estoy contando”, contó Ana María.

Según la denunciante el exfutbolista profesional Luis Yanez, con quien estuvo casada varios años, no cumple con las responsabilidades de asistencia alimentaria para los hijos que tienen en común y de los que ella tiene la patria potestad.

BLU Radio intentó contactar al jugador Luis Yanez para conocer su versión de los hechos pero no fue posible ubicarlo.

