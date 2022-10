Exprocurador Alejandro Ordóñez será condecorado en Santander

El exprocurador Ordóñez recibirá la medalla “Luís Carlos Galán”, máxima distinción que entrega esta corporación santandereana.



Cabe recordar que hace una semana esta propuesta, presentada por la diputada del partido de la U, Ángela Hernández, fue rechazada por presentar inconsistencias en los considerandos. Sin embargo, en esta ocasión se subsanaron los errores y 11 de los 16 diputados decidieron firmar y aprobar la iniciativa.



Los diputados Carlos Alberto Morales Delgado, Roberto Schmalbach, Álvaro Celis, Freddy Cáceres y Humberto Rangel no aprobaron la iniciativa. La probación de la misma generó rechazo en miembros de la duma departamental.



“Cuando me encontraba en Barrancabermeja, como delegado de la Asamblea Departamental, en la reunión por la defensa de la Refinería de Ecopetrol, me enteré que fue presentada la proposición para condecorar a un deshonroso personaje que fue destituido de la Procuraduría General de la Nación, estoy en desacuerdo con esa condecoración, porque el mismísimo Luis Carlos Galán, debe estar revolcándose en su tumba”, manifestó el diputado del partido Polo, Roberto Schmalbach.



Por el momento se desconoce el día que se realizará el acto de condecoración del exprocurador en la Asamblea de Santander, pero la diputada Ángela Hernández, líder de la propuesta, aseguró que será después de Semana Santa.



Este fue el documento firmado por los diputados en la Asamblea de Santander







