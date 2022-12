Fallo obliga a los alcaldes a presentar estrategias para combatir mototaxismo

Los alcaldes del área metropolitana, Bucaramanga, Floridablanca, Girón Y Piedecuesta incumplieron el fallo de una acción popular que los conminaba a combatir al ‘mototaxismo’.





Los mandatarios solo tienen 10 días para presentar estrategias y actuar en contra de la ilegalidad en el transporte, de lo contrario, podrían ser multados con 50 salarios mínimos legales vigentes o seis días de arresto.





Los directores del área metropolitana de Bucaramanga y de la Policía también deberán presentar formalmente su plan de acción y controles en la lucha contra la piratería.





Carmelo Guerrero, líder de la veeduría de taxistas y uno de los que interpuso la acción popular, señaló que el mototaxismo vulnera los derechos colectivos y ataca al servicio formal de transporte





“Mientras los alcaldes no tomen medidas de fondo es difícil combatir la piratería. Solo se dedican a hacer vigilancia con el pico y placa, falta de revisión técnico mecánica pero no contra los mototaxistas”, dijo Guerrero.





Por el momento, los mandatarios no se han pronunciado sobre este fallo. Sin embargo, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga asegura que se han intensificado los operativos contra los informales y en el primer semestre de 2016 se sancionaron a 4.389 conductores.





