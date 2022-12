Familia de la joven médico asesinada en Barrancabermeja pide justicia

Embargados por el dolor, se encuentran familiares de la médico de 24 años, Yosebeth Durán, asesinada en Barrancabermeja y enterrada en el patio de la casa de un amigo de la infancia.

“Era amigo de ella y simplemente se hablaban. Mi hermana era muy inocente y humildes pues apenas estaba ejerciendo como médico y estaba abierta a las amistades. Realmente no había ningún vínculo entre ellos como pareja”, aseguró Daniel Durán, hermano de la víctima.

La familia señaló que el joven había ido a su casa en alguna oportunidad y nunca imaginaron que sería capaz de cometer el crimen.

“Cuando nos enteramos de que fue él no podíamos entenderlo, no sabemos que pasó en realidad ni que le pasaría por la cabeza para hacer eso. Este es un dolor muy grande y una persona como él no puede estar en libertad si fue capaz de maltratar a una niña como ella con un futuro por delante y asesinarla para después enterrarla en su propia casa. Pedimos justicia por este caso de violencia contra una mujer”, dijo Durán.

La audiencia del presunto asesino continúa pero con estricto hermetismo por parte de las autoridades.

