Familiares de niña asesinada en Santa Rosa piden justicia

En medio del dolor, los familiares de la niña de 14 años que apareció muerta en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, tras permanecer cinco días desaparecidas, esperan que la justicia condena con la máxima pena al presunto responsable del crimen que está bajo custodia de la policía, porque trataron de lincharlo el viernes pasado.

Miriam Téllez, madre de la menor, quien se encuentra en Bucaramanga a la espera que el Instituto de Medicina Legal entregue el cuerpo de su hija, manifestó que “es muy doloroso esto, mi hija no le hacía daño a nadie, ella salió a estudiar el lunes, no regreso a la casa, denunciamos el hecho, la buscamos por todo el pueblo con amigos y la policía no nos colaboró hasta que fue encontrada muerta”.

“La policía tiene bajo custodia al sujeto que mato a mi hija, él debe pagar con la máxima condena, por favor quiero justicia” aseguró la desesperada madre.

Los forenses de Medicina Legal en la capital santandereana determinaran si la menor fue abusada sexualmente antes de ser asesinada.

Por este crimen se presentó una asonada contra la estación de policía del municipio de Santa Rosa que dejo un comerciante muerto y seis uniformados heridos, el toque de queda en esa localidad se mantiene hasta el martes.