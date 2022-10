Fenalco propone unificar pico y placa y restringir parrillero en moto

Tras reunirse con el alcalde Rodolfo Hernández este lunes y presentar a la administración el informe de la afectación por el pico y placa zonal en el centro, los comerciantes agremiados en Fenalco Santander hicieron las siguientes propuestas para modificar la medida:

Propuesta 1: Pico y placa para toda la ciudad sin cuadrante, de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., complementada con prohibición de parrillero en moto dentro de las carreras 9 y 19 con calle 45 y avenida Quebradaseca, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Propuesta 2: Pico y placa general y en cuadrante Centro que coincidan, es decir, que sea el mismo, pero con horarios así: de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. en toda la ciudad (general), y que en el Centro sea de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., complementada con prohibición de parrillero en moto dentro de las carreras 9 y 19 con calle 45 y avenida Quebradaseca, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

El alcalde de Bucaramanga escuchó los argumentos del gremio a la vez que pidió dar más tiempo a la implementación de la medida, explicando que se construyó con base en diversos estudios de movilidad locales.

Por su parte el difrector de Tránsito, Miller Salas, anunció en su cuenta de twitter que estudiará las alternativas propuestas por los comerciantes.

Estudiaremos en un tiempo prudencial medida presentada @fenalsander y representantes comerciantes no de eliminación medida sino variación. pic.twitter.com/bOwKUiTPlM — MILLER SALAS (@msalasrondon) February 6, 2017

En la reunión el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Juan Libreros, añadió que el nuevo pico y placa ha arrojado resultados positivos en el centro de la ciudad, pues comparado con el mismo periodo del año anterior, este año se registró la reducción de hurto común (a personas y al comercio) en un 26%, y la reducción en seguridad vial (accidentes) en un 88%.

Asimismo, en lesiones comunes, para el mismo periodo, en Bucaramanga se registraron 9 en 2016 y este año 5, con un reducción del 44%, según la Policía.

