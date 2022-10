Fiscalía teme que capturados queden en libertad por crisis judicial

Se agudiza la crisis carcelaria en Bucaramanga. La Fiscalía ha señalado que tras la suspensión de labores en el Palacio de Justicia y cierre de calabozos por hacinamiento, las personas que han sido capturadas podrían quedar en libertad si no hay una solución.



El director de Fiscalías en Santander, Carlos González, manifestó que el problema se agrava pese a que la institución está cumpliendo con sus labores.



“Si el problema persiste nos veremos abocados a declarar una contingencia y ver a dónde llevar estos detenidos y las personas que pueden estar sujetas a una medida de aseguramiento intramural. Esto es una falta de intervención de las autoridades nacionales que están obligadas a solucionar este problema de tipo carcelario”, indicó González.



La Fiscalía argumentó que la institución no puede tomar decisiones en esta materia y deben dejarla en manos de los jueces.



“Vamos a seguir cumpliendo nuestra misión para garantizar la seguridad ciudadana pero los jueces van a tener que resolver si imponen medida de aseguramiento o los van a dejar en libertad”



En el Palacio de Justicia esperan unas 500 personas para poder avanzar en sus trámites judiciales. Sin embargo, solo se prestarán los servicios de tutelas, habeas corpus, trámite para detenidos y procesos de alimentos.



“Trabajar con hacinamiento de estos detenidos nos preocupa por un tema de seguridad y salubridad. En el centro de servicios judiciales no están dadas las condiciones para que ellos ejerzan sus funciones”, dijo Pablo Ramírez, trabajador del Palacio de Justicia.



Los usuarios se ven afectados pues se les impide hacer sus trámites y se dilatan las judicializaciones.



