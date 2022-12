Girón no recibirá un centímetro de relleno sanitario: Alcalde de Girón

Frente a la posibilidad de que se ubique un relleno sanitario en una zona de Girón o que se amplíe la capacidad del Carrasco en un predio de ese municipio fue rechazada rotundamente por el mandatario gironés.

En medio de un debate de la Asamblea Departamental sobre la ubicación de un nuevo sitio para disponer las basuras en el sector de Chocoa, el mandatario fue contundente.

“Cuando me eligieron yo lo dije y lo voy a cumplir. Que el relleno no quedaría en el municipio de Girón y voy a defender la posición. Es un No rotundo a que Girón sea el patio trasero del área metropolitana y nos oponemos a esa iniciativa de la CDMB”, dijo Jhon Abiud Ramírez, alcalde de Girón.

Aseguró que continuará en una lucha social y jurídica para demostrar que el sitio técnicamente no es viable para hacer el relleno ahí. También manifiesta que usar una nueva tecnología para la disposición de residuos es una alternativa que si respalda.

“Yo estoy dispuesto a poner 10 mil millones, si el alcalde de Piedecuesta y Floridablanca colocan otros 10 mil y el alcalde de Bucaramanga otros 10 mil estaríamos hablando de recursos considerables y aportamos para esa tecnología que requieren los municipios.

Los alcaldes de municipios aledaños como Zapatoca hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que invierta recursos en los rellenos sanitarios regionales y que por encima de los intereses que tienen los empresarios debe primar el bienestar de la comunidad y el ecosistema.

