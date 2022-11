Gobernador de Santander denuncio irregularidades en contrato vial

Publicidad

Buscan soluciones jurídicas por la no compra de predios para la construcción de la vía de doble calzada entre San Gil – Charalá – Duitama.

Los 350 predios que debieron ser comprados el año pasado para la construcción de la doble calzada entre San Gil – Charalá y Duitama, tiene en problemas a esta obra, luego que la gestión predios quedara en manos de la gobernación de Santander y no del contratista como estaba contemplado en el contrato inicial, denuncio el gobernador Didier Tavera Amado.

“Esto puede generar sobrecostos en la obra, no entiendo que paso, es ilógico, la gobernación no debió aceptar cambiar los términos del contrato, donde se estipulaba que el contratista debería hacer el avaluó predial y la compra de los mismos, por eso está buscando soluciones jurídicas para que el departamento no se vea perjudicado”, dijo el mandatario.

Sobre este tema el diputado Edgar Suarez había denuncia esta presunta irregularidad en la comisión primera de la asamblea

Mediante este comunicado de prensa el exsecretario de infraestructura de Santander Reinaldo Castillo, señalo que durante la administración de Richard Aguilar se dejó el avaluó predial para esta obra vial.