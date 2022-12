Gobernador Didier Tavera respalda proyecto de nueva tecnología en El Carrasco

El proyecto de aplicación de una nueva tecnología para la disposición de basuras en el relleno sanitario El Carrasco, que sirve a Bucaramanga y otra decena de municipios de Santander, recibió pleno respaldo del gobernador de Santander, Didier Tavera.



El gobernador destacó las bondades que tendría para la ciudad el lograr instalar una planta de tratamiento de los residuos sólidos, que los convierta en energía como se tiene previsto en la iniciativa.



“Soy un creyente en ese proyecto que lidera el alcalde Rodolfo Hernández para el manejo de las basuras porque lo ví, no me lo contaron, lo conocí en Helsinki y en Estocolmo, la única preocupación que teníamos es que no se le aumente el costo a los usuarios, pero si estas personas que presentaron la propuesta garantizan que no subirá la tarifa creo que hemos dado un gran paso”, señalo Tavera.



La declaración fue hecha por el gobernador durante la jornada denominada ‘Gobierno en las Regiones’ que lideró en Bucaramanga el alto consejero para las regiones, Carlos Correa, a quien el mandatario pidió “no poner trabas desde el gobierno nacional al proyecto”.



