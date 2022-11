Gremios económicos consideran arbitraria propuesta de pico y placa de 3 dígitos

El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández ha manifestado la intención de implementar un pico y placa de 3 dígitos en toda la ciudad y extender la medida hasta los sábados. Lea también Alcalde propone pico y placa de tres dígitos en Bucaramanga.



“De 6:00 a.m. a 8:00 p.m. para que ricos y pobres estén contentos. Vamos a poner esta alternativa en manos de Tránsito a ver qué pasa”, dijo el mandatario.



La decisión ha generado opiniones a favor y otras en contra de la alternativa. El director de Fenalco en Santander, Alejandro Almeyda la propuesta no ha sido socializada con los gremios económicos quienes serían los principales afectados con la decisión.



“La propuesta no ha sido concertada. Le hemos demostrado al alcalde con estudios hechos por Fenalco, que extender el pico y placa hasta los sábados pues es inconsecuente porque la mayor parte de las personas están empleadas en el comercio y los servicios. Siete de cada 10 ventas se hacen los sábados”, señaló Almeyda.



Fenalco Santander también señaló que no están en contra del pico y placa pues se ha visto afectada la movilidad de la ciudad. Sin embargo, piden que la medida sea concertada.



Por su parte, el gerente de Fendipetroleos zona oriente señaló que la medida es arbitraria e impositiva.



“Es una medida improvisada por parte de la Alcaldía porque no se ha tenido en cuenta las afectaciones para toda la comunidad. Va a haber una disminución de 260 millones de pesos por impuesto a la sobretasa, va a haber una reducción cercana a los 400 mil galones en las ventas de combustibles y solo se sacará el 30% del parque automotor del área metropolitana”, señaló Farid Jones, gerente Fendipetroleos zona oriente.



El gremio del comercio pide que se hagan estudios reales y se socialice la medida a fondo con la comunidad.



