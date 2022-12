Histórico Hotel Pipatón cerrará sus puertas por crisis económica

Los habitantes del puerto petrolero quedaron perplejos luego de que las directivas del Hotel Pipatón, el más emblemático del municipio, anunciara su cierre definitivo por la crisis económica en Barrancabermeja.



Este hotel abrió sus puertas en agosto de 1943, para la época era propiedad del Gobierno Nacional y fue ubicado de manera estratégica en la ribera del río Magdalena por la comunicación fluvial hacia Bogotá.

Su propietario, Pedro Luis Carreño Gil, asegura que la crisis del 2013 por la caída del petróleo dejó grandes pérdidas de las que no se han podido recuperar.



Según lo informado, las puertas se cerrarán al público el próximo 30 de agosto. Sin embargo, el dueño de la joya hotelera, no descarta la posibilidad de que mediante un diálogo con la Gobernación municipal y departamental puedan salvarla del cierre.



De no encontrarse una solución, los barranqueños le dirán adiós al representativo hotel, que le aportó a la economía de la región durante 75 años de servicio.