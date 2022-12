Iglesia rechaza no inclusión de Barrancabermeja en zonas de concentración

Frente a la firma del fin del conflicto con la guerrilla de las Farc Monseñor Camilo Castrillón dijo que es extraño que el municipio de Barrancabermeja no haya sido tenida en cuenta para estas zonas de normalización de la guerrilla de las Farc cuando han sido tan golpeada por la violencia.

“Es rarísimo que no nos hayan tenido en cuenta. Hay un grupo de personalidades de la región que van a hablar con el señor presidente de la República para hacerle notar la extrañeza por no haber sido nosotros y nuestra gente que ha sido mártir y al mismo tiempo constructora de paz y no fue tenida en cuenta.”

Monseñor Camilo Castrillón señaló que en el Magdalena Medio hay más de 60 mil víctimas del conflicto armado y que el no haber sido incluido en los acuerdos se debe quizá a que se está a la espera de inversiones. Sin embargo, sólo espera que la región sea considerada en las decisiones que se tomen en torno al fin del conflicto en el país.

BLU Radio Bucaramanga