Incautan potencializadores sexuales que no cuentan con permiso del Invima

El grupo de técnicos del área de Salud y Ambiente de Bucaramanga llevó a cabo un operativo de inspección control y vigilancia, que les permitió decomisar productos naturales no autorizados.



En el caso de productos naturales el grupo de saneamiento encontró en tiendas naturistas, productos extranjeros sin el permiso de venta del Invima.



“El Invima nos entregó un listado con productos que no son aptos para la venta en estos establecimientos”, informó Mildred Liliana González Cuadros, subsecretaria de Ambiente del Municipio.



Entre los productos decomisados se encuentran el ‘mero macho’, que no especifica su composición y no cuenta con registro sanitario. También se halló productos vitacerebrina, sin permiso sanitario.



Según las autoridades, estos productos deben especificar qué contiene el frasco y deben presentar una etiqueta con el registro sanitario autorizado para el consumo. La autoridad competente, hizo un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de comprar productos naturales, sin registro y la autorización del Invima.





