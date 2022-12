Informales podrían ser incluidos en la cadena legal: Mintransporte

El Gobierno Nacional anunció que estudia la posibilidad de incluir de alguna manera a los transportadores informales en la cadena del transporte legal, buscando una solución al problema social que involucra ese fenómeno.

Durante un foro del sector transportador, realizado en Floridablanca, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dijo que a los servicios ilegales hay que combatirlos, pero invitó a las autoridades locales a trabajar en soluciones que también permitan a quienes se dedican a esas actividades, optar por otras alternativas.

"Para esas personas que se dedican al transporte ilegal debería haber soluciones, porque no podemos simplemente sacarlos del mercado. Vamos a revisar si es rentable, apropiado y seguro incluirlos en la cadena, pero advierto que deben cumplir unos requisitos mínimos y las reglas del juego. Podríamos estudiar alternativas”, aseguró.

La declaración del ministro toma especial relevancia por cuento se da a solo 24 horas de las protestas de más de 4 mil mototaxistas en Bucaramanga, que causaron graves traumatismos en la ciudad, y que reclamaron por los cosntantes operativos de las autoridades.

Metrolínea

En lo relacionado con el transporte masivo, como el Metrolínea, dijo que tiene a un equipo trabajando en la revisión de esos sistemas, muchos de ellos que no han podido llegar a su punto de equilibrio, y no por falta de pasajeros, sino por culpa de los servicios paralelos ilegales de movilización que no dejan progresar proyectos como el Bucaramanga y otras grandes ciudades.

