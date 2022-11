Interponen queja contra juez que no catalogó crimen de mujer como feminicidio

Las mujeres, quienes protestaron frente al Palacio de Justicia en Bucaramanga, rechazan la decisión de la juez segunda penal del circuito de Barrancabermeja por haber dado una condena de 17 años de cárcel al autor del crimen dela médico Yolsabeth Durán bajo el delito de homicidio agravado y no feminicidio.



“La juez Duperly Riaño condenó a 17 al autor del crimen pero no lo hizo como feminicidio. Nosotros argumentamos que se violentaron las garantías de participación de las víctimas en este proceso y que se hizo una imputación de manera errónea porque este caso tiene todas las características para que sea considerado como feminicidio”, señaló la abogada Silvia Yáñez.



Las organizaciones de mujeres de Barrancabermeja decidieron interponer una queja disciplinaria contra la juez que emitió la sentencia de solo 17 años y además otorgó rebaja de la pena al homicida. El objetivo, según ellas es que se declare nula la decisión.



“Fue un acto de tortura, violencia sexual y asesinato y es un mal ejemplo para la sociedad que sea tipificado solo como homicidio agravado. Creemos que tiene que ver con falencias estructurales de la Fiscalía y no se hacen los suficientes controles para que se aplique la política de lucha criminal contra los feminicidios”, agregó Yáñez.



Estas mujeres esperan que el tribunal falle a su favor y que finalmente haya condena ejemplar contra el agresor.



