Joven agredida por concejal Henry Gamboa anuncia denuncia disciplinaria

Sandoval, quien hace parte del grupo de trabajo del concejal del Polo Democrático Jorge Flórez, denunció que el presidente de la corporación, concejal Henry Gamboa la manoteo agresivamente cuando grababa un enfrentamiento verbal entre cabildantes en medio de un debate sobre el sistema Metrolínea.

Publicidad

"La verdad si me dio mucho miedo. Y debo decir que no es la primera vez que el concejal Gamboa y otros del Partido Liberal me agreden mandando a que me saquen de las sesiones pública del Concejo. Yo trabajo para un concejal", dijo la joven fotógrafa.

Anunció que en las próximas horas instaurará un recurso para que sea investigado disciplinariamente y advirtió que el comportamiento del presidente de la corporación no va a hacer que deje de cumplir con su trabajo.

Publicidad

[VIDEO] Presidente dl Concejo de B/manga agrede a joven comunicadora d nuestro equipo

@BluBucaramanga @vanguardiacom pic.twitter.com/HS55WsuQRC — JorgeFlorez (@JorgeFlorezSi) February 26, 2016

Publicidad

BLU Radio intentó varias veces hablar con el concejal Gamboa, incluso a través de la oficina de prensa del Concejo pero no respondió.

BLU Radio Bucaramanga 960AM